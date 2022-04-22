Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 976906 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 22 апреля 2022 года выросло до 976906 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 3 до 6920 человек.

Выздоровели 968700 (выписаны +209) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6920 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 645 человек (5,67% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13083013 (+11373) тестов на коронавирус.