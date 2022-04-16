Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 974046 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 16 апреля 2022 года выросло до 974046 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 5 до 6899 человек.

Выздоровели 966629 (выписаны +198) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6899 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 840 человек (7,53% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13025001 (+11162) тест на коронавирус.