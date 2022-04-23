Последнее обновление: 23.04.2022 13:26

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 977434 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 23 апреля 2022 года выросло до 977434 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 2 до 6922 человек.

Выздоровели 969278 (выписаны +213) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 6922 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За последние сутки число заразившихся выросло на 528 человек (5,41% от протестированных за сутки).

По данным Минздрава РБ, в Беларуси проведены 13092771 (+9758) тест на коронавирус.

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