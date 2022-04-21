Последнее обновление: 21.04.2022 19:23

Совмин РБ напомнил госпредприятиям о необходимости перечисления дивидендов в бюджет

Совмин Беларуси постановлением №233 от 20 апреля 2022 года обязал государственные и подконтрольные государству предприятия начать перечисление дивидендов и части прибыли в бюджет страны по итогам работы в 2021 году.

Согласно документу выплата дивидендов и части прибыли «производится ежемесячно равными долями в мае–декабре 2022 г. не позднее 22-го числа каждого месяца» предприятиями.

Совмин также утвердил список из 67 предприятий, часть прибыли (дохода) которых по результатам работы за 2021 год подлежит перечислению в бюджет.



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