Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без GPS

Росавиация попросила авиакомпании подготовиться к полетам без использования глобальной навигационной спутниковой системы (GPS).

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо замглавы ведомства Дмитрию Ядрову гендиректору «Госкорпорации по организации воздушного движения» Игорю Моисеенко и начальникам межрегиональных территориальных управлений агентства.

В письме говорится, что рекомендации связаны с сообщением европейского авиарегулятора от середины марта о «глушении» и возможной подмене сигналов GPS (спуфинг). Подобные случаи были зафиксированы после 24 февраля при полетах в районе Калининградской области, возле стран бассейна Балтийского моря, Финляндии, в Черном море, в районе Восточного Средиземноморья, Израиля, Кипра, Ливана, Сирии, Турции и северной части Ирака.

Ядров рекомендовал пилотам сообщать диспетчерам о «сбоях, ухудшении и аномальной работе GPS» или связанной с ней авионики, а авиакомпаниям — оценить риски из-за возможных сбоев навигационных приборов, которые использующих сигнал GPS, и отработать эти риски на занятиях с летным составом.

Согласно письму, Росавиация рекомендовала пилотам быть готовыми ко взлету и посадке без применения спутникового сигнала и использования дублирующих средств воздушной навигации. При полетах вблизи некоторых районов ведомство призвало контролировать положение самолетов с помощью «традиционных навигационных средств», а также проверять доступность радиотехнических средств, которые имеют решающее значение для полета по заданному маршруту и заходу на посадку, передает РБК.

Представители «Аэрофлота», S7, «России», «ИрАэро» и «Победы» сообщили газете, что после 24 февраля пилоты не замечали сбоев GPS. В «Уральских авиалиниях» заявили, что сигнал GPS мог пропадать и ранее, компания не фиксировала значительного роста этих случаев.