Нацбанк Украины ввел ограничения на трансграничные операции

Украинцы за полтора месяца вывели из страны 2,6 млрд. долларов, в связи с чем Нацбанк Украины уточнил ограничения на трансграничные операции граждан, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из страны в условиях военного положения.

"В частности, в марте объем чистых перечислений иностранной валюты украинскими банками в пользу международных платежных систем составил 1,7 млрд долл. США, а с начала апреля (по состоянию на 18 апреля) - 0,9 млрд долл. США", - говорится в сообщении регулятора.

Необходимость в проведении расчетов с международными платежными системами, как отмечается, возникает, в частности, вследствие использования платежных карт для оплаты операций "quasi cash". "Они преимущественно осуществляются, чтобы обойти действующие ограничения Национального банка, в частности для инвестирования за границу, которое в условиях военного положения запрещено. Следовательно, соответствующие операции следует трактовать как приводящие к непродуктивному выводу капитала из страны. Как следствие, Национальный банк временно частично ограничил возможности осуществления таких операций", - пояснили в НБУ.

Физические лица смогут покупать активы, которые напрямую конвертируются (обмениваются) на денежные средства и относящиеся к операциям "quasi cash", используя лишь собственную иностранную валюту. Лимит на такие операции - 100 тыс. грн в месяц (в эквиваленте). Соответствующий лимит также распространяется на трансграничные P2P-переводы.

Указанные безналичные операции разрешено осуществлять с использованием платежных карточек, эмитированных к счетам, открытым в иностранной валюте.

Указано, что к операциям "quasi cash" относятся: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и тому подобное.

"Для поддержки вынужденных переселенцев с Украины определено, что физические лица также имеют возможность в рамках отдельного лимита в 100 тыс. грн в месяц осуществлять трансграничные Р2Р-переводы со счетов, открытых в банках в национальной валюте. Однако осуществление операций "quasi cash" с соответствующих счетов временно запрещено", - отметили в НБУ.

Изменения не затрагивают использование платежных карточек за рубежом и в Украине для расчетов с целью оплаты стоимости товаров, работ и услуг, которые могут осуществляться без ограничений.