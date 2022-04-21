США запретили судам из России входить в порты США

США запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты, об этом в четверг, 21 апреля, объявил президент Джо Байден, сообщает телеканал CNN.

«Ни одному судну, которое плавало под российским флагом или которое принадлежит или эксплуатируется для российских интересов, не будет разрешено пришвартоваться в порту Соединенных Штатов или приблизиться к нашим берегам», — сказал Байден.

По словам американского президента, эта мера стала «еще одним важным шагом» вместе с европейскими и канадскими союзниками, «чтобы лишить Россию преимуществ международной экономической системы, которыми они так наслаждались в прошлом», из-за военного вторжения в Украине.

За прошлый год российские корабли зашли в порты США около 1,8 тыс. раз.

Ранее аналогичную меру приняли в Евросоюзе, запрет для российских кораблей заходить в порты европейских стран вошел в пятый пакет санкций против России. Этот набор мер был также призван «усилить давление на российское правительство и экономику, а также ограничить ресурсы Кремля для агрессии». Исключение предусмотрено лишь для тех кораблей, которые занимаются перевозкой гуманитарной помощи, сельскохозяйственной продукции или продуктов питания. Такое же решение приняли в Канаде, британские власти допустили присоединение к этим мерам, передает РБК.

В США в начале марта запретили российским самолетам входить в воздушное пространство, это ограничение коснулось чартерных и регулярных рейсов, как пассажирских, так и грузовых. Этот запрет также предусматривал исключения, их могут сделать для самолетов, выполняющих поисково-спасательные операции, и бортов гуманитарных рейсов.