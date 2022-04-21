Россия назвала пасхальное перемирие генсека ООН "псевдомиротворческим призывом"

Тактическим "псевдомиротворческим призывом" назвал на заседании Совета Безопасности ООН представитель России предложение генсека ООН Антониу Гутерриша о введении в Украине “гуманитарной тишины” на Пасху.

“Не буду скрывать, что очень лживо и неискренне звучат в этих условиях призывы к миру и прекращению огня, которые на практике означают лишь стремление дать киевским националистам и радикалам передышку для того, чтобы они могли перегруппироваться, получить новы партии дронов, ПТУРов и ПЗРК,.. устроить новые бесчеловечные провокации и запустить новые фейки о действиях российских солдат", - заявил представитель РФ.

Видео выступления опубликовал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает УНН.

«Позиция московского фюрера была озвучена уже через несколько часов на Совбезе. Послушайте и вы! Не мне же одному это тройло регулярно терпеть”, - прокомментировал обнародованное видео Кислица.

Тем временем, сам Гутерриш просит о встречах с Путиным в Москве и Зеленским в Киеве. По словам представителя ООН, во вторник в представительства Украины и России были переданы соответствующие письма. Он отметил, что Гутерриш ожидает ответа от российского и украинского правительств на просьбу о встрече, выполняя ее "пошагово".

Представитель ООН не уточнил, отправится ли Гутерриш в поездку, если только одна страна примет запрос.

"Мы будем ждать, чтобы увидеть ответы, а затем будем принимать решения. На основе ответов, которые мы получим", - сказал он.