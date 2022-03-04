Совет ООН по правам человека одобрил расследование агрессии России против Украины

Совет ООН по правам человека в Женеве проголосовал за расследование нарушений в ходе агрессии РФ против Украины.

"Совет по правам человека принял решение срочно создать независимую международную комиссию по расследованию в связи с агрессией России против Украины", - сообщила пресс-служба Совета.

Сообщается, что за проголосовало 32 государства-члены Совета, против - 2 (Россия и Эритрея). Еще 13 воздержались от голосования.

Ранее участие в заседании приняла Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Там в рамках 49-й сессии Совета ООН по правам человека по запросу Украины состоялись срочные дебаты относительно ситуации с соблюдением прав человека в Украине в результате вторжения военных сил Российской Федерации на территорию нашей страны, передает УНН.

"Во время своего выступления отметила нарушения прав человека, к которым прибегает страна-агрессор, нарушая Устав ООН, Всеобщую декларацию прав человека, Конвенцию ООН о правах ребенка, Женевскую Конвенцию о защите гражданского населения во время войны", - написала она в своем Telegram-канале.