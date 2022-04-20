Последнее обновление: 20.04.2022 12:35

Китай запустил контейнерный железнодорожный маршрут в обход РФ и Беларуси

Китай запустил Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут для грузовых поездов в Европу.

Первый поезд по новому маршруту, загруженный спортивным инвентарем, одеждой и постельным бельем, отправился из города Сиань 13 апреля.

«Новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов Китай-Европа-Китай, и открывает новые рынки международной торговли как для китайских, так и для международных предприятий», говорится в официальном сообщении.

Новый маршрут проходит через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, акваторию Черного моря, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию.



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