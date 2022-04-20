Netflix сообщил о потере подписчиков из-за войны в Украине

За первый квартал 2022 года стриминговый сервис Netflix потерял 200 тыс. подписчиков, несмотря на то что в компании прогнозировали их увеличение на 2,5 млн человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди причин падения количества подписчиков в компании назвали инфляцию, конкуренцию на рынке и ситуацию в Украине. Из-за приостановки работы сервиса в России Netflix лишился 700 тыс. пользователей из этой страны.

Акции компании на Нью-Йоркской бирже упали на 26%, компания потеряла около 40% своей рыночной стоимости. Компания прогнозирует дальнейшее снижение количества подписчиков, весной их станет на 2 млн меньше. И это несмотря на новые сезоны таких популярных сериалов, как «Озарк» и «Очень странные дела».

Как передает РБК, компания вынуждена пересмотреть свои планы подписок и сделать новый, более дешевый тариф, который будет также включать рекламу, по примеру конкурентов из HBO Max и Disney+.