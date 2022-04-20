Канада ввела санкции против Набиуллиной, Гуцериева, дочерей Путина и Лаврова

Канада расширила санкции против России, внеся в список 14 граждан РФ, сообщил МИД Канады.

Под санкции попали экс-глава совета директоров Альфа-банка Петр Авен, основатель инвестиционной группы Finstar Олег Бойко, основатель «Альфа-Групп» Михаил Фридман, председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев, президент международной группы компаний «Арети», глава Федерации велоспорта России Игорь Макаров, глава Банка России Эльвира Набиуллина, виолончелист Сергей Ролдугин, бывший замглавы Банка России Александр Торшин, экс-член совета директоров инвестиционной группы LetterOne Герман Хан, экс-глава совета директоров аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко, Катерина Тихонова и Мария Воронцова, дочь главы МИД России Сергея Лаврова Екатерина Винокурова и его жена Мария Лаврова.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокировку всех активов и средств, если таковые у попавших под ограничения есть в канадской юрисдикции.