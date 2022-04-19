Последнее обновление: 19.04.2022 10:20

ВСУ: Россия сосредоточилась на прорыве обороны на Донбассе и захвате Мариуполя

Российские войска сосредоточились на прорыве обороны украинских войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над Мариуполем.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВС Украины.

«После неудачного наступления с юга Беларуси на Киевщину, Сумщину и Черниговщину разгромленные войска врага были вынуждены отступать к исходным позициям и перегруппировываться. Основные усилия РФ сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории. Параллельно продолжается блокада и обстрелы Мариуполя, а также нанесение Россией ракетных ударов по другим городам. 18 апреля стало известно о начале новой фазы войны. Почти по всей линии фронта Донецкой, Луганской и Харьковской областей оккупанты имели попытку прорвать нашу оборону», - сказано в сообщении.

О начале новой фазы минувшей ночью сказал и президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас уже можно констатировать, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. Очень значительная часть всей российской армии сейчас сконцентрирована для этого наступления», - сказал Зеленский в видеообращении.

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