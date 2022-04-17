Последнее обновление: 17.04.2022 17:40

Болгария закрыла порты для российских кораблей

Болгария запретила судам под российским флагом заходить в свои порты, говорится в заявлении морской администрации Болгарии.

"Всем судам под российским флагом, а также судам, которые после 24 февраля изменили российский флаг или регистрацию на любое другое государство, запрещен доступ в морские и речные порты Болгарии", - говорится в заявлении.

Подчеркнули, что запрет введен в рамках санкций Европейского Союза против российской федерации в связи с полномасштабным вторжением в Украину.

В то же время руководство Болгарии сделает исключение для судов, попавшим в аварию или нуждающимся в гуманитарной помощи, а также для кораблей, перевозящих энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.



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