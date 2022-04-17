Литва пропустит через границу застрявшие из-за очередей фуры Беларуси и РФ

Власти Литвы решили, несмотря на вступивший в силу в субботу запрет на въезд в ЕС грузового автотранспорта, зарегистрированного в РФ и Беларуси, пропустить через границу застрявшие из-за очередей фуры с грузами.

Об этом в эфире национального радио LRT сообщил заместитель директора литовского таможенного департамента Вигантас Пайгозинас, передает ТАСС.

"Ранее зарегистрировавшиеся на пропускных пунктах грузовики, которые из-за очередей не смогли до субботы пересечь границу, смогут сделать это позже, мы их пропустим", - сказал он.