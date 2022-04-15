В Беларуси увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок

В Беларуси указом №142 от 15 апреля 2022 года увеличен лимит для беспошлинного ввоза посылок.

«…предусмотрено, что действующие в Беларуси нормы беспошлинного ввоза товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях и доставляемых перевозчиком в адрес физических лиц, приравнены к нормам, применяемым во всех остальных государствах - членах Евразийского экономического союза», - говорится в официальном комментарии к документу.

Таким образом, в Беларуси будут применяться нормы беспошлинного ввоза, если их размер не превысит до 1 октября 2022 года 1 тыс. евро и 31 кг, после 1 октября 2022 года - 200 евро и 31 кг.