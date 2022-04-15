Казахстан отказался от создания платформы цифрового правительства со Сбером

Казахстан решил отказаться от создания платформы цифрового правительства с российским Сбербанком в связи с геополитической ситуацией, сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин.

"В связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" (Национальные информационные технологии - ИФ) своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании. Сейчас идет технико-экономический анализ", - сказал Жамбакин на брифинге, отвечая на вопрос журналистов о сотрудничестве со Сбером в создании цифровой платформы.

Он уточнил, что Казахстану потребуется порядка двух-трех лет для создания отечественной платформы, сообщает Интерфакс.

Ранее в ведомстве сообщали, что Казахстан откладывает подписание контракта по цифровой трансформации со Сбербанком и анализирует альтернативные варианты, чтобы принять наиболее оптимальное решение.