Последнее обновление: 14.04.2022 10:25

В Беларуси повышаются тарифы на услуги связи

Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением №27 от 5 апреля 2022 года повысило предельные максимальные тарифов на ряд услуг электросвязи общего пользования, оказываемых физлицам.

В частности, повышены тарифы на предоставление местных телефонных соединений абонентам сети стационарной электросвязи с использованием оконечного абонентского устройства (телефона), а также тарифы на международную связь.

Повышаются тарифы на пересылку почтовой карточки; письма массой до 20 г; бандероли массой до 20 г.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.



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