ЕС одобрил обмен гривен на валюты ЕС по официальному курсу

Комитет постоянных представителей одобрил рекомендацию Совета ЕС о конвертации банкнот гривен в валюту государств-членов для поддержки украинских беженцев, испытывающих трудности с обменом своих банкнот на валюту ЕС.

Об этом сообщается на официальном сайте Совета ЕС, передает УНИАН.

"Документ предлагает государствам-членам создать национальные схемы, которые позволили бы конвертировать гривни на аналогичных условиях по всему ЕС. Схемы позволят переселенцам из Украины, в том числе детям, обменивать до 10 тысяч гривень (примерно 310 евро) на человека. Это будет бесплатно и по официальному обменному курсу, опубликованному Национальным банком Украины. Продолжительность обмена составит минимум три месяца", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что теперь рекомендация должна быть официально принята Советом в письменной форме. Ориентировочная дата - 19 апреля.

"Рекомендации не являются юридически обязательными актами. Поэтому фактическое внедрение и установление схем должны решать страны-члены в соответствии с их национальной ситуацией. Ряд стран ЕС уже ввели национальные договоренности с этой целью", - говорится в сообщении.