Чили и Аргентина приостановили поставки литиевого сырья в Россию

Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, заявил на круглом столе в Совете Федерации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов.

«В России отсутствует добыча литиевого сырья, сырье поступает в виде карбоната лития в основном из Чили, Аргентины, Китая и Боливии. Конкретно в настоящих условиях отгрузки из Чили и Аргентины приостановлены, текущая возможность получать сырье есть только из Боливии», — сказал Демидов, передает ТАСС.

Мощности по переработке у России есть, компании перерабатывают карбонат лития для обеспечения как внутренних потребностей, так и поставок на экспорт. «По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде», — предупредил чиновник.

Демидов также предложил ускорить оформление лицензий на работу компаний, способных добывать литий на территории России.