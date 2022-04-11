Лавров: Боррель ляпнул что-то, что ему никто не поручал

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по Украине существенно меняют правила игры, утверждает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что даже на этом, беспрецедентном, агрессивном фоне сказал Жозеп Боррель, - это, на самом деле, меняет существенно правила игры, надо сказать", - сказал Лавров, передает Интерфакс.

По словам министра, "когда произносит глава дипломатии, страны или организации..., о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, - ну, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул что-то, что ему никто не поручал".

"Это из ряда вон выходящее, конечно, заявление. И мы подробно будем об этом говорить официально в наших документах МИД, надеюсь, в ближайшие день-два мы это сделаем, все проанализируем", - сказал Лавров.

По словам министра, "никогда Евросоюз до сих пор не выступал, вообще не выступал как военная организация". Он напомнил, что ранее Германия впервые в истории выделила 100 миллиардов евро "на накачивание своих военных мускулов", что также, как убежден министр, "является качественным изменением", а также признаком выстраивания некой коллективной военной структуры.

"Результат этой всей самостоятельности - нулевой, потому что все, что делается, полностью контролируется США, никакой самостоятельной роли Евросоюзу не отведено, в том числе и в тех усилиях, которые внутри Евросоюза предпринимаются", - утверждает Лавров.

"Это очень серьёзный разворот, даже в той политике, которую ЕС и в целом Запад под руководством США, в этом нет никаких сомнений, стал проводить после начала нашей специальной военной операции. Политика, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, и которая, конечно же, определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России и подчинения России той глобальной системе, которую Запад выстраивал и которую, несмотря на окончание "холодной войны" и несмотря на исчезновение Варшавского договора и Советского Союза, все время продвигал и продвигал близко к нашим границам вопреки всем дававшимся обещаниям"…