Последнее обновление: 24.11.2021 21:34

Глава Евросовета обсудил с Путиным миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС

Президент РФ Владимир Путин и глава Евросовета Шарль Мишель в телефонном разговоре обсудили миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС и скорые санкции Европы против режима Лукашенко.

"При обсуждении ситуации на границах Беларуси со странами ЕС с обеих сторон акцентирована важность скорейшего разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

"Подтверждена целесообразность налаживания системного взаимодействия Евросоюза с Минском, как это было условлено в телефонных контактах … Лукашенко с и.о. федерального канцлера Германии Ангелой Меркель. В данном контексте Владимир Путин отметил контрпродуктивность намерений европейских государств ввести очередные антибелорусские санкции", - сказано в сообщении.

"Обращено внимание на факты применения польскими силовиками водометов, слезоточивого газа, светошумовых гранат и других спецсредств. Выражена надежда, что Шарль Мишель поработает с Варшавой с целью недопущения насилия в отношении мигрантов и отказа от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации", - говорится в сообщении.

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