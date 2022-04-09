Последнее обновление: 09.04.2022 10:20

Пентагон хочет увидеть «поражение России в Украине»

Соединенные Штаты хотят увидеть, как Россия потерпит поражение в войне против Украины, заявил пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби.

«Мы хотим увидеть, как Владимир Путин и российская армия <...> проиграют эту битву на территории Украины. Речь идет о территории Украины, о ее суверенитете, жизнях ее граждан, которые подвергаются уничтожению. Очевидно, что мы хотим, чтобы это закончилось, и чтобы Украина восстановила свою целостность», — сказал он.

При этом на уточняющий вопрос, означает ли это, что США готовы поддержать наступательные операции украинских войск, Кирби прямо не ответил.

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