Генсек НАТО советует миру готовиться к войне в Украине на «месяцы или даже годы»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что миру стоит быть готовым к затяжному конфликту в Украине, поскольку война может продлиться недели, месяцы или даже годы.

Союзники по НАТО заставляют Россию платить высокую цену, чтобы сократить это время, сказал генсек альянса. Если война все же затянется, то ее основная тяжесть ляжет на украинцев, которые "будут страдать еще больше, увидят больше смерти и разрушений".

"Безусловно, пока продолжается война, будет и риск эскалации за пределами Украины, и именно на этом сосредотачивается НАТО - на предотвращении этой эскалации", - добавил генсек, передает BBC.

Столтенберг также добавил, что альянс будет оказывать Украине помощь в области защиты от кибератак, а также предоставит средства защиты на случай химической или биологической атаки со стороны России.