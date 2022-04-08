ЕБРР не сможет конвертировать перечисленные властями РБ белорусские рубли

Европейский банк реконструкции и развития и другие международные финансовые институты не смогут на протяжении длительного периода времени конвертировать в СКВ полученные от властей Беларуси белорусские рубли в рамках осуществления выплат по внешним государственным займам у этих институтов.

«Покупка иностранной валюты за счет средств в белорусских рублях осуществляется кредиторами в случае прекращения действия недружественных мер… после принятия отдельного решения Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка», - говорится в постановлении Совмина и Нацбанка РБ №212/10 от 6 апреля 2022 года.

Кредиторами согласно документу выступают Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк, Международный банк реконструкции и развития.

Под недружественными мерами власти Беларуси подразумевают «приостановку финансирования реализации проектов и (или) ограничивающими возможность проведения Правительством Республики Беларусь и Национальным банком как его финансовым агентом платежей в долларах США и евро».

Как сообщалось, и как сказано в документе, белорусские власти будут исполнять обязательства РБ по погашению основного долга и процентов по внешним государственным займам, привлеченным от перечисленных структур, «в белорусских рублях по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей иностранной валюте на дату фактического осуществления платежа».

Платежи перечисляются Министерством финансов на счета «кредиторов» в белорусских рублях, открытые в Беларусбанке.

«Обязательства, … исполненные в белорусских рублях, признаются исполненными надлежащим образом», - говорится в постановлении.

Конвертировать полученные «белки» в доллары или евро ЕБРР, МБРР и СИБ смогут только после возобновления проектов с Беларусью и при условии отмены валютных ограничений в отношении синеокой.