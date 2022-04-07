Население Беларуси в марте 2022 года активно продавало наличную валюту

Население Беларуси в марте 2022 года выступило чистым продавцом валюты на сумму $243,969 млн., говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в марте 2022 года составила $565.219 млн., в том числе наличной валюты - $257,053 млн., безналичной валюты - $308,167 млн.

С начала года население Беларуси купило $2309,754 млн., в том числе $1169,071 млн. наличной валюты и $1140,683 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в марте 2022 года составила $809,188 млн., в том числе наличной валюты - $625,845 млн., безналичной валюты - $183,343 млн..

С начала года население Беларуси продало $2622,488 млн., в том числе $1865,114 млн. наличной валюты и $757,374 млн. безналичной.

В марте на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $368,793 млн., на безналичном – покупка в объеме $124,824 млн.