Последнее обновление: 06.04.2022 16:41

Великобритания запустила процедуру пересмотра квот на сталь из России и Беларуси

Британские власти намерены перераспределить российские и белорусские квоты на импорт стали, чтобы избежать дефицита металлопрокатной продукции на рынке страны.

Как говорится в заявлении, распространенном в среду Службой торговых мер (Trade Remedies Authority, TRA) Великобритании, РФ и Беларусь могут не выбрать все выделенные им квоты из-за ранее введенных против них санкций, передает ТАСС.

"TRA имеет полномочия принимать срочные меры, когда изменение внешних обстоятельств может сказаться на экономике Соединенного Королевства. Цель пересмотра - устранить риск нехватки стали в Великобритании в результате санкций в отношении России и Беларуси. Перераспределение квот должно помочь сдержать рост цен на сталь, которая используется в строительстве и иных отраслях национальной промышленности", - заявил глава службы Оливер Гриффитс.



<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование