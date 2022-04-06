Россия выплатила рублями купоны по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042"

Минфин РФ на фоне запрета США использовать для обслуживания внешнего долга замороженные валютные резервы произвел в рублях оплату купонного дохода по евробондам "Россия-2022" и "Россия-2042".

"Минфин России информирует, что иностранный банк-корреспондент отказал в исполнении поручений на выплату купонного дохода и погашение номинальной стоимости по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2022 году выпуска "Россия-2022" и на выплату купонного дохода по облигациям "Россия-2042" в общей сумме $649,2 млн сроком 4 апреля 2022 года, направленных в соответствии с эмиссионной документацией указанных облигаций 30 марта и 31 марта 2022 года соответственно", - говорится в сообщении министерства.