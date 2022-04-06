Фермеры в США увеличат посевы подсолнечника из-за перебоев в поставках

Американские фермеры планируют значительно увеличивать посевы подсолнечника в этом году из-за перебоев поставок на фоне конфликта на Украине.

При этом скачок цен на сельскохозпродукцию до рекордных за многие годы значений может способствовать росту мотивации среди фермеров сажать больше, отмечает исполнительный директор National Sunflower Association Джон Сэндбаккен.

Министерство сельского хозяйства США предварительно прогнозирует, что посевные площади под подсолнечник в этом году увеличатся на 10%, сообщает Интерфакс со ссылкой на Bloomberg.

."Я уверен, что увеличение будет больше, почти на 20%", - сказал Сэндбаккен в интервью Bloomberg.

Подсолнечник используется в производстве широкого ряда продукции, начиная от картофельных чипсов и подсолнечного масла для жарки и заканчивая производством корма для птиц и шампуней. Однако в этом году этот сырьевой товар может оказаться в дефиците, поскольку украинские фермеры вынужденно сокращают посевные площади и объемы экспорта из-за войны на территории страны. Украина считается одним из крупнейших в мире экспортеров подсолнечника.

Между тем прошлогодняя разрушительная засуха на севере Великих равнин в США играет на руку американским фермерам в этом году, так как в результате в земле осталось избыточное количество азота, что позволяет сократить затраты на удобрения, отмечает Bloomberg.

Цена подсолнечника нового урожая в США составляет порядка $34 за 100 фунтов (около 45 кг), что выше предыдущего рекордного значения в $30,5, достигнутого в 2008 году. Цены на подсолнечник старого урожая также приближаются к максимальным значениям с 2011 года, отмечает Сэндбаккен.