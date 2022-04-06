Новая Зеландия введет 35% пошлины на импорт товаров из РФ

Правительство Новой Зеландии объявило о применении 35% пошлин на весь импорт из России, а также о введении запрета на экспорт продукции, связанной со стратегическими отраслями российской промышленности.

"Новая Зеландия будет применять пошлины по всем направлениям ко всему российскому импорту, а также запретит экспорт промышленной продукции, такой как оборудование для ИКТ и двигатели", - говорится в заявлении министра торговли Дэмиена О'Коннора.

Уточняется, что будут подготовлены нормативные акты для приведения в действие политических решений, которые должны вступить в силу с 25 апреля, передает Интерфакс.

Первый пакет санкций Новой Зеландии в отношении России вступил в силу в марте. Страна ввела ограничения против президента РФ Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина, главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу.

В санкционный список попали также глава МВД Владимир Колокольцев, глава ФСБ России Александр Бортников, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Кроме того, Новая Зеландия применила санкционные меры против 19 организаций, в том числе к "Промсвязьбанку". Под санкциями оказались АО "Научно-производственная корпорация УралВагонЗавод", "558 Авиационный ремонтный завод" и компания "Интеграл", а также АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей".

Помимо того, вступил в силу запрет на поездки в Новую Зеландию в отношении 364 политических деятелей, военнослужащих и журналистов.