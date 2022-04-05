Последнее обновление: 05.04.2022 17:46

Лукашенко запретил погашать кредиты ЕБРР, Всемирного банка

Лукашенко запретил правительству осуществлять погашение кредитов и займов, ранее полученных у Европейского банка развития, Всемирного банка и других международных финансовых институтов.

Как сообщалось, намедни Всемирный банк и ЕБРР объявили о полном прекращении сотрудничества с Россией и Беларусью и закрытии своих офисов в этих странах.

Сегодня Лукашенко спросил у чиновников, как они планируют завершать строительство и реконструкции систем водоснабжения и очистных сооружений в условиях отказа международных банков финансировать эти проекты.

"То есть раньше с Европейским банком реконструкции и другими мы договорились о том, что они прокредитуют многие объекты жилищно-коммунального хозяйства. Кое-какие начали кредитовать, а потом бросили. Два момента. Как будем заканчивать реконструкцию и строительство этих объектов?», - спросил он.

«И второе: не дай бог, кто-то из вас начнет рассчитываться по долгам с этими банками. Они не выполнили условия договора - до свидания, пока не вернутся к выполнению этих договоров», - назвал он условие обслуживания кредитов.

Текущий кредитный портфель ЕБРР в Беларуси составляет около 1 млрд. долларов.

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