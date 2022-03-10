Шредер приехал в Москву к Путину обсуждать Украину

Европейская редакция издания Politico сообщила, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву, чтобы обсудить с Путиным ситуацию на Украине.

«Герхард Шредер, бывший канцлер Германии, находится сегодня в Москве для встречи с Владимиром Путиным в рамках посреднических усилий по прекращению войны на Украине», — пишет издание, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

Politico напоминает, что ранее Шредера критиковали за отказ «разорвать связи с Москвой» после начала проведения российской спецоперации на Украине и также после того, как он решил сохранить за собой должности в российских компаниях.

Бывший канцлер Германии возглавляет совет директоров ПАО «НК «Роснефть» и комитет акционеров Nord Stream AG. Его также выдвинули в совет директоров «Газпрома». Покинуть эти посты Шредера просил нынешний канцлер Германии Олаф Шольц, передает РБК.

Также газета Badische Neueste Nachrichten сообщала, что на Шредера подали заявление в прокуратуру Ганновера с обвинениями в преступлении против человечности, при этом прокуратура возбудила уголовное дело. Следствие не сообщает подробностей относительно расследования.