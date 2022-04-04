Последнее обновление: 04.04.2022 17:51

Google не пустит россиян и белорусов на конкурс программистов

Граждане России и Беларуси не смогут участвовать во всемирном конкурсе программистов Google Summer of Code (GSoC), следует из заявления на сайте конкурса.

«В связи с текущими обстоятельствами GSoC 2022 не принимает участников (участников, наставников или администраторов организаций) из России, Беларуси и так называемых Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Нет ограничений для участников, находящихся на территории Украины, но за пределами ДНР и ЛНР», — говорится в сообщении.

Google Summer of Code — программа, в рамках которой американская корпорация Google спонсирует студентов, принимающих участие в развитии проектов с открытым исходным кодом. Google проводит этот конкурс с 2005 года, передает РБК.



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