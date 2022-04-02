Премьер Польши признал неэффективность антироссийских санкций

Введенные против России санкции не работают, о чем свидетельствует укрепление рубля, заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий во время встречи с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Biznes Wprost.

«Санкции не действуют. Лучшим доказательством этого является курс рубля, — заявил Моравецкий.

Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд ранее заявила, что рубль укрепляется вследствие «искусственного накачивания» Центробанком, поэтому курс российской валюты не может быть индикатором реального положения дел в экономике страны.

Она считает, санкции против России работают, а курс рубля в данный момент не является адекватным индикатором положения дел в экономике страны.