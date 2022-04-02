Последнее обновление: 02.04.2022 13:53

В Украине могут ввести безусловный доход для населения

Правительство Украины рассматривает возможность введения безусловного дохода для населения, сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени - то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать. Конечно, будет поддержка предпринимательства, в том числе компенсирование убытков, например от уничтожения имущества. Этот вопрос не просто рассматривается, у нас уже есть понимание, куда двигаться в этом направлении", - сообщил он.

Устенко отметил, что убытки государства от войны увеличиваются экспоненциально. "То есть если в первую неделю войны мы имели убытков на 100 млрд долл., то сейчас имеем 1 трлн долл.", - пояснил он, добавив, что убытки точно не уменьшатся, передает УНИАН.

При этом, по словам советника президента, "вопрос заимствования средств вообще не встает".

"Министерство финансов полностью справляется с этой проблематикой. Мы получаем средства из разных источников, речь идет о миллиардах долларов. Относительно внешней стабильности, нашего золотовалютного запаса без сомнений хватит. Как мы знаем, к началу войны он составлял 29 млрд долл., затем уменьшился до 27-27,5 млрд долл., потом была закачка валюты, и мы снова имеем запасы на уровне 29 млрд долл.",- сказал он.



<Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование