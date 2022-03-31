ЕЭК подготовила поправки в порядок взимания НДС при интернет-торговле

Евразийская экономическая комиссия подготовила изменения в Договор о Евразийском экономическом союзе в части порядка взимания НДС при интернет-торговле.

Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.

Согласно поправкам, уплата НДС будет производиться по принципу страны назначения. Интернет-площадка (магазин, маркетплейс) признается налогоплательщиком на территории государства покупателя.

При этом, предусматривается упрощенная постановка продавца на регистрационный учет в налоговом органе государства покупателя товара при возложении на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов.

"Такие подходы позволят взимать НДС в государстве ЕАЭС, на территории которого находится конечный получатель товара. В настоящее время проводится согласование этого проекта со сторонами», - сообщила Малкина.