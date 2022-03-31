Путин подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами на рубли

Путин подписал указ о переводе расчетов за природный газ с недружественными странами на рубли, заявил он на открытии совещания по развитию авиационной отрасли.

Согласно информации, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля.

По словам Путина, произведенная США и ЕС блокировка активов ЦБ создает угрозу для валютной выручки от экспорта газа.

"Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели из недружественных стран не выполнят новые условия оплаты", - подчеркнул Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что система перевода расчетов за газ на рубли будет "проста, понятна, прозрачна и выполнима для уважаемых европейских и международных покупателей". Он также пояснил, что новые правила оплаты не начнут действовать с 31 марта, так как "оплата и поставки - это растянутый во времени процесс".

G7 и Европейская комиссия заявили, что считают требование РФ оплачивать поставки газа рублями явным нарушением контрактов и призвали компании не выполнять его. В Европе появились опасения в связи с возможным прекращением поставок российского газа на фоне этого заочного спора. Тем не менее причина роста цен по спотовом рынке - не в ожидании "газового эмбарго", а в похолодании и падении выработки ветрогенерации.

РФ в настоящее время экспортирует газ на сумму почти $10 млрд в месяц (суммарная выручка от экспорта газа в январе 2022 года составила рекордные $9,75 млрд). "Газпром" в январе экспортировал в группу "недружественных" стран 7,146 млрд куб. м газа на $5,99 млрд, свидетельствуют подсчеты "Интерфакса" на основе данных Федеральной таможенной службы. Выборка охватывает поставки российского газа в 20 стран: Австрия, Болгария, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Греция, Хорватия, Венгрия, Италия, Литва, Латвия, Македония, Нидерланды, Польша, Румыния и Словакия.