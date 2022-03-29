США и союзники планируют санкции против новых секторов экономики РФ

Соединенные Штаты вместе с союзниками планируют ввести санкции против новых секторов российской экономики, которые имеют решающее значение для поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

“В дополнение к санкциям в отношении компаний в секторах, которые способствуют вредоносной деятельности Кремля, мы также планируем принять меры, чтобы нарушить их критические цепи поставок”, - сказал Адейемо.

Адейемо отметил, что распространение и применение санкций против России направлено на “подрыв способности кремля управлять своей военной машиной”. Ограничения будут координировать совместно с 30 партнерами и союзниками, также осуждающими действия кремля.

По словам заместителя министра финансов США, санкции, введенные после 24 февраля, оказались чрезвычайно эффективными.