S&P ждет сокращения экономики России на 8,5% в 2022 году

Из-за жестких санкций и разрыва налаженных связей с западным бизнесом в экономике России в 2022 году произойдет глубокая рецессия, считают аналитики агентства S&P Global Ratings.

По их прогнозу, ВВП России в 2022 году снизится на 8,5% и не изменится в 2023 году.

Аналитики агентства предупреждают о высокой неопределенности в отношении новых прогнозов. Двумя неделями ранее они прогнозировали снижение российской экономики на 6,2% в текущем году и ее повышение на 0,3% в следующем, однако вынуждены были эти прогнозы ухудшить, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-релиз рейтингового агентства.

S&P также отмечает, что перспективы развивающихся стран EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) существенно изменились в результате российско-украинского конфликта, причем европейские страны, в силу их географической и экономической близости к зоне конфликта, подвержены рискам больше других.

"Хотя все последствия оценить сложно, основными будут сокращение объемов торговли, ухудшение финансовых условий, доверия инвесторов и потребителей, а также рост цен на энергоресурсы", - говорится в обзоре S&P.