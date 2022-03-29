Последнее обновление: 29.03.2022 10:41

Литва в марте более 500 раз не пропустила в Россию и Беларусь санкционные товары

Более 500 раз в течение текущего месяца литовской таможней не были пропущены в Россию и Беларусью грузы и товары из санкционного списка ЕС, введенного в отношении двух стран в связи с войной в Украине.

Об этом в понедельник сообщил таможенный департамент Литвы, передает ТАСС.

"После введения усиленного контроля в пунктах пересечения границы сотрудники таможни в марте 550 раз не разрешили провоз в Россию и Беларусь запрещенных санкциями грузов", - говорится в сообщении. Что конкретно было запрещено переместить через границу, ведомство не указало, а лишь привело список категорий запрещенных товаров.

Департамент обратился к грузоперевозчикам с просьбой с максимальным вниманием подходить к поступающим заказам.

"Просим представителей бизнеса, продолжающих сотрудничество с партнерами в России и Беларуси, досконально оценить установленные ЕС ограничения и заранее убедиться, что к планируемым операциям не применяются санкции или другие запреты", - отметило ведомство.

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