ЕБРР закрывает представительства в России и Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявил о закрытии своих представительств в Москве и Минске.

«ЕБРР решительно осудил войну с Украиной, и решение о закрытии офисов в Москве и Минске является неизбежным следствием действий, предпринятых Российской Федерацией с помощью Беларуси», - говорится в сообщении банка.

«Мы продолжаем предлагать нашу непоколебимую поддержку Украине и уже согласовали первоначальный пакет в размере 2 миллиардов евро для Украины и других стран, пострадавших от войны», - подчеркивается в сообщении.