Правила заполнения газовых хранилищ в ЕС смягчат

Страны-члены Европейского Союза достигли договоренности с Европарламентом о смягчении правил заполнения газовых хранилищ на фоне опасений, что предыдущие требования способствовали росту цен на энергоносители. Об этом сообщает агентство Reuters.

Правила относительно газовых запасов были введены в 2022 году после полномасштабного вторжения России в Украину, когда Москва резко сократила поставки газа в Европу. Это привело к стремительному росту цен на газ, и ЕС решил обязать страны создать зимний запас топлива.

Однако в апреле правительства стран ЕС поддержали идею ослабления этих правил. Они выразили обеспокоенность, что жесткое требование достичь 90% заполненности газовых хранилищ до 1 ноября искусственно повышает цены, поскольку рынок получает сигнал, что европейским покупателям нужно срочно покупать большие объемы газа.

Новое решение позволяет достигать этого 90% уровня заполнения в любой момент между 1 октября и 1 декабря, с учетом того, когда страны начинают использовать газ из хранилищ. После достижения цели нет необходимости поддерживать этот уровень до 1 декабря.

Кроме того, страны-члены смогут отклоняться от целевого показателя на 10% в случае сложной рыночной ситуации, например, если есть признаки спекуляций, мешающих экономически эффективному накоплению газа.

"Европейскому Союзу нужно стабильное энергоснабжение по доступным ценам. Газовые хранилища играют ключевую роль в обеспечении безопасности поставок и стабильности рынка. Они также защищают нас от превращения энергоресурсов в оружие со стороны России", - заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен.

По его словам, в условиях нынешней геополитической ситуации это соглашение демонстрирует решимость ЕС защищать своих граждан и бизнес от перебоев в поставках и скачков цен.