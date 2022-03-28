Еврокомиссия призвала страны ЕС отобрать золотые паспорта у россиян и белорусов

Еврокомиссия призвала государства-члены ЕС ликвидировать программы гражданства в обмен на инвестиции и оценить возможность лишения гражданства россиян и белорусов, попавших под санкции из-за вторжения РФ в Украину.

"В опубликованной сегодня рекомендации Комиссия призывает государства-члены немедленно отменить существующие схемы гражданства для инвесторов и обеспечить наличие жестких проверок для преодоления рисков, связанных со схемами предоставления инвесторам разрешений на проживание", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что некоторые граждане России или Беларуси, подпадающие под санкции или поддерживающие войну в Украине, могли получить по этим схемам гражданство или привилегированный доступ в ЕС, передает Европейская правда.

"Чтобы преодолеть эти непосредственные риски, Комиссия также рекомендует государствам-членам оценить, следует ли отменить гражданство, предоставленное по схеме "золотого паспорта" гражданам России или Беларуси, которые внесены в санкционный список ЕС в связи с войной в Украине" - отметили в Еврокомиссии.

"Европейские ценности не продаются. Мы считаем, что продажа гражданства через "золотые паспорта" незаконна согласно законодательству ЕС и создает серьезные риски для нашей безопасности. Схема открывает двери для коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Все заинтересованные государства-члены должны немедленно прекратить свои схемы гражданства в обмен на инвестиции", - заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

Напомним, парламент Болгарии отменил на прошлой неделе схему "золотых паспортов", которая позволяла богатым иностранцам покупать гражданство в стране ЕС, если они инвестировали лишь 1 миллион левов (562 366 долларов).