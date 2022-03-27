Последнее обновление: 27.03.2022 17:23

Финляндия остановила грузовое железнодорожное сообщение с Россией

Финляндская государственная железнодорожная компания VR приостанавливает прием и отправку грузовых железнодорожных составов из России.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Yle.

Прием поездов из России прекращен с 27 марта в 12:00 по местному времени. Возвращение вагонов из Финляндии в Россию пока продолжается.

В компании отметили, что из-за санкций в отношении РЖД невозможно продолжать восточное железнодорожное сообщение.

Кроме того, VR 26 марта сообщила о прекращении с 28 марта на неопределенное время движения поездов «Аллегро», которые связывают Хельсинки и Санкт-Петербург. Ежедневные поезда между городами начали ходить в декабре 2010 года.



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