Йеменские повстанцы нанесли удар по нефтебазе в Саудовской Аравии возле трассы Формулы-1

Йеменские повстанцы-хусити напали на нефтебазу в пятницу в саудовском городе Джидда, где в эти выходные проходит этап гонок Формулы-1.

Это было самое громкое нападение повстанцев, хотя власти Саудовской Аравии пообещали, что предстоящий Гран-при будет продолжаться по плану, а команды единогласно проголосовали за проведение гонки.

Атака была направлена на ту же самую топливную базу, которую хусити атаковали в последние дни, на завод в Северной Джидде, который расположен к юго-востоку от международного аэропорта города и является важным центром для мусульманских паломников, направляющихся в Мекку. Во время нападения пострадавших нет.

Власти Саудовской Аравии подтвердили "вражескую операцию" хуситов, направленную на базу с помощью ракеты.