Германия планирует к лету вдвое сократить импорт нефти из России

Германия объявила о намерении к лету вдвое сократить импорт нефти из России и к осени стать независимой от угля из РФ. Об этом сообщил министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек, пишет издание Bild.

"Ожидается, что к середине этого года импорт российской нефти в Германию сократится вдвое", – сказал он в Берлине в пятницу.

До конца года Германия, по его словам, планирует стать "практически независимой" от российской нефти. Отказ от российской нефти, как и от угля, происходит "быстрыми темпами".

"Компании не продлевают срок действия контрактов с российскими поставщиками и переходят к другим поставщикам. И в безумном темпе", - сказал Хабек.

По его словам, зависимость от угля из РФ снизится с 50 до примерно 25 процентов в ближайшие недели. К осени можно будет стать независимыми от российских каменных углей.

С газом, по словам Хабека, процесс длится немного дольше и эмбарго на поставки голубого топлива невозможно. Стать "в значительной степени независимой" от российского газа Германия ожидает "к середине 2024 года". С этой целью Хабек в минувшие выходные совершил поездку в Катар и Объединенные Арабские Эмираты.