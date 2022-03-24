Последнее обновление: 24.03.2022 11:39

Метро в Минске перестало принимать карты VISA и Mastercard иностранных банков

Минский метрополитен приостановил операции с картами VISA и Mastercard, которые эмитированы иностранными банками.

"В ряде СМИ появилась информация о невозможности оплаты проезда в метрополитене бесконтактными банковскими картами. Минский метрополитен заявляет, что оплата бесконтактными банковскими картами в метро осуществляется. В то же время обращаем внимание пассажиров, что с 19 марта 2022 года приостановлены операции с использованием карт платежных систем Mastercard, VISA, эмитированных банками-нерезидентами Беларуси, а также оплата с помощью ряда сервисов мобильных платежей", - говорится в сообщении.

Причина приостановки не указывается.



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