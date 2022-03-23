Последнее обновление: 23.03.2022 22:33

Россия и Беларусь отменят плату за входящие в роуминге с 1 апреля

Власти России и Беларуси собираются отменить плату за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года.

Об этом сообщается на сайте правительства по итогам заседания группы высокого уровня совета министров Союзного государства, передает РБК.

«Стороны поручили Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерству связи и информатизации Республики Беларусь совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

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