LME обсуждает возможность ограничения доступа российских металлов на биржу

Лондонская биржа металлов (LME) обсуждает с государственными органами власти вопрос о возможном запрете на отгрузку российских металлов на склады биржи, заявил главный исполнительный директор LME Мэтью Чемберлен в интервью агентству Bloomberg.

LME хочет приложить все усилия, чтобы "не быть частью финансирования каких-либо злодеяний", сказал Чемберлен.

Однако, по его словам, биржа будет руководствоваться государственной политикой, и на данный момент крупные российские производители металлов не подпадают под санкции.

В минувшую пятницу комитет по меди LME - консультативная группа, в которую входят представители крупных горнодобывающих компаний, трейдеров и потребителей металлов, рекомендовал запретить новые поставки меди из РФ на склады LME, передает Интерфакс.

Комитет, однако, играет лишь консультативную роль. Сама биржа заявила, что на данный момент не планирует предпринимать никаких действий, выходящих за рамки антироссийских санкций, в том числе вводить ограничения на обращение металла из РФ в системе LME.

"Если мы запретим поставки металлов на наши склады, мы примем решение, касающееся не только нашего бизнеса, мы примем решение от лица всего рынка, - заявил Чемберлен. - В настоящее время российский металл не подпадает под санкции, и поэтому его поставки разрешены".

Чемберлен, однако, не исключает возможности введения запрета в будущем. "Мы, конечно же, работаем с правительством, чтобы донести до него опасения рынка, и мы увидим, к чему это приведет", - сказал он.