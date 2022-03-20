Нацбанк Грузии напомнил о невозможности использовать карты «Мир»

Ни один банк в Грузии не обслуживает российскую платежную систему «Мир», сообщил Нацбанк Грузии страны, комментируя сообщения в СМИ о планах одного из ТЦ в Батуми принимать к оплате карты «Мир».

«Если грузинская организация обслуживает платежную компанию, у которой нет регистрации, она нарушает закон Грузии «О платежной системе и платежных услугах». Это будет квалифицироваться как незаконная коммерческая деятельность», — подчеркнули в банке.

В Нацбанке предупредили, что при выявлении подобных случаев информация о нарушителях поступит в следственные службы.

Ранее грузинская авиакомпания Georgian Airways добавила возможность оплаты авиабилетов картой «Мир». В связи с этим у офиса авиакомпании прошла акция протеста. Тогда Нацбанк Грузии сообщил, что никакие банки или процессинговые системы страны не сотрудничают с российской платежной системой, передает РБК.

Позднее Georgian Airways пояснила, что в качестве способа оплаты российскую платежную систему включила зарегистрированная в Испании компания по продаже билетов WebSky.tech, на которую перевозчик не может воздействовать. Сейчас возможность оплаты картой «Мир» на сайте авиакомпании недоступна.